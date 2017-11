O Sporting recebe, amanhã, o Vitória de Guimarães, no Pavilhão João Rocha, em jogo da 11ª jornada do Campeonato Nacional, sendo uma boa oportunidade para os leões se aproximarem do líder e campeão nacional, o Benfica, que folga esta jornada. As águias, que têm mais dois jogos do que os principais rivais, só voltam mesmo a entrar em ação para o campeonato no dia 3 de dezembro. Até lá, centram todas as atenções na Challenge Cup, jogando a meio da semana na Roménia a 2ª mão da segunda eliminatória.

Em setembro, no Torneio das Vindimas, leões e minhotos defrontaram-se pela primeira vez desde o regresso do Sporting, com a vitória a sorrir à equipa de Alvalade. Mas o V. Guimarães acabou por deixar boas indicações, que, porém, não têm sido de todo confirmadas no campeonato. A equipa de Adriano Paço, muito jovem, soma três triunfos em nove jogos.

Continuar a ler