O Sporting apresentou na última assembleia geral da Liga uma recomendação para que fossem satisfeitas as exigências dos árbitros (revisão imediata da tabela dos prémios de jogo, congelados há oito anos, e melhorias logísticas. A recomendação acabou ‘esquecida’ devido à discussão gerada pela revisão estatutária que implicava a realização de eleições antecipadas no organismo.Com esta medida (bem aceite por diversos clubes), o Sporting pretendia contribuir para o fim do desconforto no sector da arbitragem, dando aos juízes aquilo que eles consideram justo. Por isso, os leões sugeriram a Proença que acedesse às reivindicações, sobretudo se a solução não fosse muito onerosa para os cofres da Liga.