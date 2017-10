Ainda te lembras do teu primeiro golo, @Cristiano?

Faz hoje 15 anos que tudo começou. Um prenuncio para a classe e magia que iriam seguir! pic.twitter.com/HWtxz40ig8 — Sporting CP (@Sporting_CP) October 6, 2017

O Sporting recordou, através do Twitter, o primeiro golo de Cristiano Ronaldo como profissional, com a camisola leonina - fará amanhã 15 anos, embora o clube verde e branco tenha dito que é hoje. Foi numa partida contra o Moreirense, em que o melhor do Mundo arrancou pouco depois do meio-campo e picou a bola sobre o guarda-redes. Os cónegos, que nessa partida acabariam por sofrer outro tento de CR7, responderam com humor ao clube verde e branco."Ainda te lembras do teu primeiro golo, Cristiano? Faz hoje 15 anos que tudo começou. Um prenúncio para a classe e magia que iriam seguir", começou por dizer o Sporting naquela rede social, com o Moreirense a ripostar: "Começou a marcar aos melhores, só poderia dar em carreira de sonho."