O Sporting reclamou esta quinta-feira no Twitter um penálti por marcar sobre Bas Dost no Sporting-FC Porto. Bruno de Carvalho já o tinha feito antes num post publicado de madrugada. O presidente leonino falou mesmo num "erro grave". "O #BasDost pensava que só ele é que podia dar abraços? P.S.: Para nós continua a ser penálti", lê-se no tweet do Sporting no qual é retratado em vídeo o momento em que Jorge Jesus festejou a passagem à final da Taça da Liga com o avançado holandês.