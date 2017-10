Continuar a ler

Os leões, que na primeira ronda haviam vencido por idêntico resultado no reduto do Pontoise, até começaram a perder, face à derrota (1-3) de Aruna Quadri face a Chanxi Han por 11-9, 8-11, 9-11 e 6-11.



Depois, João Monteiro bateu Pavel Sirucek por 9-11, 11-8, 11-7, 12-14 e 11-9, Diogo Carvalho superou Daniel Gorak por 16-14, 9-11, 14-16, 11-4 e 12-10 e Aruna Quadri acabou por ganhar a Sirucek por 11-3, 12-10 e 11-5.



Na próxima partida do Grupo A, o clube de Alvalade joga fora, a 27 de outubro, no reduto do TTC Fakel Gazprom. Os leões, que na primeira ronda haviam vencido por idêntico resultado no reduto do Pontoise, até começaram a perder, face à derrota (1-3) de Aruna Quadri face a Chanxi Han por 11-9, 8-11, 9-11 e 6-11.Depois, João Monteiro bateu Pavel Sirucek por 9-11, 11-8, 11-7, 12-14 e 11-9, Diogo Carvalho superou Daniel Gorak por 16-14, 9-11, 14-16, 11-4 e 12-10 e Aruna Quadri acabou por ganhar a Sirucek por 11-3, 12-10 e 11-5.Na próxima partida do Grupo A, o clube de Alvalade joga fora, a 27 de outubro, no reduto do TTC Fakel Gazprom.

Não podia ter corrido melhor a estreia do ténis de mesa no pavilhão João Rocha, com o Sporting a registar esta noite a segunda vitória em outros tantos jogos no Grupo A da Liga dos Campeões. A equipa leonina bateu por 3-1 os polacos do K.S. Dartom Bogoria.O triunfo do Sporting foi conseguido por João Monteiro, Diogo Carvalho e Aruna Quadri, tendo este último feito dois jogos, perdendo o primeiro. Com esta vitória, a equipa leonina comanda o Grupo A, com quatro pontos, mais dois do que o conjunto polaco e os russos do TTC Fakel Gazprom, que se deslocam na sexta-feira ao reduto dos franceses do Pontoise (um ponto).