"Vim para o Sporting para ganhar o maior número de troféus possível". Alex Merlim renovou pelo Sporting e continua ambicioso. O ala internacional italiano diz-se "feliz" e abordou aquilo que espera ganhar já esta época: a UEFA Futsal Cup."É o sonho do clube e de qualquer jogador, um dos principais campeonatos do Mundo. Vai ser um sonho conseguir não só esse objetivo, como todos os outros. Temos que jogar sempre para vencer", afirmou em declarações ao site dos leões esta sexta-feira.Merlim, de 30 anos, chegou ao Sporting em 2014 proveniente dos italianos do Luparense e desde então conquistou um campeonato, uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.

Autor: Flávio Miguel Silva