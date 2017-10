O Sporting goleou, sem dificuldades, na visita ao terreno do Marinhense, beneficiando sobretudo de uma entrada forte na partida. Antes dos 10 minutos, já os leõezinhos tinham faturado por duas vezes, perante um adversário lutador mas que sentiu dificuldades no ataque.

Após o intervalo, o terceiro golo dos visitantes, com finalização de Rodrigo Fernandes, após lance estudado, dissipou as poucas dúvidas que restavam sobre o vencedor do encontro. Já na ponta final, Jorge Ferreira fez o quarto do Sporting e deu ar de goleada a uma partida de sentido único.