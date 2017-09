O Sporting revela esta quinta-feira, no jornal do clube, os valores envolvidos neste mercado de verão, salientando que se trata de mais um exemplo da "política de transparência"que defende. Em vendas definitivas foram feitos 51,8 milhões e em compras gastos 28,3 milhões.



Marcos Acunã foi o jogador mais caro (9,67 milhões de euros), tendo sido pagos 800 mil euros de comissão a Marcelo Simonian. Seguiu-se Bruno Fernandes (8,50 milhões de euros) sendo a comissão de 850 mil euros à Position Number.





Ainda no que diz respeito a comissões, a mais dispendiosa envolveu Mathieu. Foram dois milhões de euros para a Team Spirit Football Consulting, ficando estipulado a opção de prolongar o contrato por mais um ano, aumentando a mesma em mais 1 milhão.O Sporting faz também o ponto de situação das saídas definitivas, com Adrien Silva a encabeçar essa lista (24,5 milhões, mais bónus até 5 milhões e comissão de 1 milhão com Soccer Club Properties. A SAD leonina ficou com 15 por cento de mais valia futura.

Ainda no que diz respeito a reforços, neste caso empréstimo sem opção de compra, o Sporting pagou 1 milhão por Fábio Coentrão.