João Monteiro, Aruna Quadri (com um triunfo sobre Marcos Freitas) e Diogo Carvalho deram os três pontos do triunfo leonino.



Já esta sexta-feira o Sporting pode ficar qualificado caso os russos do Fakel Gazprom, campeões da Europa em título, confirmem o favoritimo e derrotem o Dartom Bogoria, na Polónia.

Este ponto deixou o Sporting a um passo dos 'quartos' da Champions

No ano de regresso à Europa, o Sporting está pela primeira vez à porta dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.A qualificação para o lote das oito melhores equipas da Europa ficou praticamente selada esta quinta-feira, em Alvalade, com triunfo sobre os franceses do Pontoise – vencedores da prova em 2014 e 2016 – por 3-0, que garante que os leões serão, pelo menos, segundos classificados do Grupo A.

Autor: José Morgado