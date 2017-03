Continuar a ler

"O Sporting está a dominar as modalidades. Viemos para aqui com o objetivo de vencer em toda a linha", sublinhou Nogueira da Costa, em declarações aos jornalistas, vincando que o clube trabalha "para que isto aconteça mais vezes".



A nível individual, falhou o título nos seniores masculinos, que foi para Rui Pinto, do Benfica.



"Faltou superar o atleta que venceu e que tem muito valor", notou o responsável do meio-fundo sportinguista.



Sobre a pista em Mira, inaugurada oficialmente hoje, Nogueira da Costa referiu que tinha algumas "reticências" quanto ao uso da mesma para competição, mas que tudo "correu bem e não há a lamentar nenhum problema em relação à pista".



Já Rui Silva, do Benfica, lamentou o facto de a equipa não ter sido campeã nacional coletivamente nos masculinos.



Para o técnico, houve alguma "infelicidade". No entanto, a equipa "podia ter estado melhor".



O secretário técnico do projeto olímpico 'encarnado' realçou ainda que o clube está a apostar na formação, de forma a manter "a performance no setor masculino" e a fazer "subir o setor feminino", onde o Sporting habitualmente domina.



Segundo Rui Silva, o Benfica pretende apostar "na formação", identificar e trabalhar "os valores", nomeadamente na componente psicológica, para "preparar o atleta" até chegar a sénior, onde todo o trabalho realizado para trás será "ressarcido".



CLASSIFICAÇÕES:



- Seniores Masculinos:



1. Rui Pinto (Benfica), 30.50 minutos.



2. Licínio Pimentel (Sporting), 30.54.



3. Ricardo Dias (Sporting), 30.59.



4. Samuel Barata (Benfica), 31.02.



5. Nuno Costa (Maia), 31.07.



6. Ricardo Ribas (Benfica), 31.15.



7. José Moreira (Sporting), 31.15.



8. Bruno Albuquerque (Sporting), 31.22.



9. José Rocha (Sporting), 31.33.



10. António Silva (Sporting), 31.37.



- Juniores masculinos:



1. Filipe Vitorino (Rio Maior).



- Sub-23 masculinos:



1. Miguel Marques (Sporting).



- Seniores Femininos:



1. Jessica Augusto (Sporting), 34.29 minutos.



2. Salomé Rocha (sem clube), 35.11.



3. Daniela Cunha (Sporting), 36.08.



4. Ana Mafalda Ferreira (Sporting), 36.18.



5. Marta Martins (Senhora do Desterro), 36.27.



6. Emilia Pisoeiro (Clube Emilia Pisoeiro), 36.29.



7. Solange Jesus (Sporting), 36.41.



8. Carla Martinho (Águeda), 36.58.



- Juniores femininos:



1. Beatriz Rodrigues (Águeda).



- Sub-23 femininos:



Autor: Lusa