Com mais três pontos, o atual campeão nacional soma agora 30, deixando o Benfica, que tem menos um jogo, a seis.



Dez jogos, dez vitórias. Assim se resume a caminhada do Sporting até ao momento no campeonato nacional, após o triunfo no Pavilhão Acácio Rosa, frente ao Belenenses (3-1), em jogo antecipado da 12.ª jornada.Os leões tiveram uma entrada feroz no encontro, com um golo de João Matos aos quatro minutos, tendo ampliado o resultado no minuto seguinte, por Diogo. A equipa da casa ainda reagiu aos 12', com um golo de Dura, mas Fortino viria a sentenciar o resultado, já na segunda parte, por Fortino (34').