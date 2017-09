Continuar a ler

Pedro Portela foi a figura em destaque da turma leonina, com nove golos, seguido por Ivan Nikcevic, com seis. Do lado dos madeirenses, Elledy Semedo destacou-se com seis golos, insuficientes para fazerem mossa.



O Sporting segue, assim, no primeiro lugar da tabela classificativa, com 11 pontos, embora o Belenenses, que tem menos um jogo, possa passar para a frente.





Pedro Portela foi a figura em destaque da turma leonina, com nove golos, seguido por Ivan Nikcevic, com seis. Do lado dos madeirenses, Elledy Semedo destacou-se com seis golos, insuficientes para fazerem mossa.O Sporting segue, assim, no primeiro lugar da tabela classificativa, com 11 pontos, embora o Belenenses, que tem menos um jogo, possa passar para a frente.

O Sporting cimentou a liderança no campeonato nacional de andebol depois de ter vencido, esta quarta-feira, no reduto do Madeira SAD (27-36), na partida inaugural da quarta jornada.A vitória do atual campeão nacional, que esteve em vantagem durante praticamente todo o encontro, nunca esteve em causa, sendo que ao intervalo já se registava uma diferença de oito golos (12-20).