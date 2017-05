O Sporting está a preparar 2017/18 e já solicitou à Liga a antecipação da 2ª jornada do campeonato, cuja data coincide com a da 1ª mão do playoff da Champions.Record sabe que os leões estão a tentar evitar que a equipa acumule um jogo em atraso, preferindo disputar esta ronda a 6 de agosto, um dia depois da Supertaça, uma semana antes do arranque da Liga.