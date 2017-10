O Sporting continua imparável no campeonato nacional. Este sábado, os leões visitaram a Quinta dos Lombos e venceram por 3-1, somando a sétima vitória noutras tantas jornadas.Cavinato abriu o ativo aos 14', mas Diogo empatou para a equipa da casa no mesmo minuto. Aos 23', Mesquita fez o 2-1 para os leões, a que se somou o 3-1, aos 30', no bis de Cavinato.Com esta vitória, o Sporting tem agora 21 pontos e lidera a classificação com mais três do que o Benfica.

Autor: Luís Miroto Simões