O Sporting respondeu da melhor forma à vitória do rival Benfica horas antes e, a jogar em casa, superou a Fonte do Bastardo por 3-0, com parciais de 25-17, 25-20 e 25-18.Com esta vitória, os leões mantêm-se a 4 pontos do líder Benfica, mas ainda com um jogo em atraso.

Autor: Fábio Lima