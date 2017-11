Continuar a ler

Os leões somam assim novo triunfo, continuando a liderar apenas com vitórias (em quatro encontros), estando de momento na liderança em igualdade com a Oliveirense, ambos com 12 pontos. FC Porto e Benfica jogam mais tarde e podem apanhar os outros líderes.



À imagem daquilo que sucedeu semanas antes com o arquirrival Benfica , o Sporting também sentiu bastantes dificuldades para passar na visita ao complicado reduto da Juventude de Viana. Ainda assim, a turma leonina venceu por 3-2 no Minho, ainda que só tenha chegado ao golo da vitória já no derradeiro minuto.O grande herói leonino em Viana foi Caio, que a 30 segundos da buzina converteu com sucesso um penálti, que desbloqueou o empate a dois que se verificava no marcador. Antes deste golo decisivo, Pedro Gil (1') e João Pinto (28') tinham feito os outros dois tentos do leão, ao passo que Nelson Pereira (31') e Emanuel Garcia (49').

Autor: Fábio Lima