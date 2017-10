O Sporting e o Belenenses acordaram antecipar a 13ª e última jornada da primeira volta da fase regular do Campeonato para hoje (20h), num dérbi de alto risco para os campeões nacionais, que terão de visitar o sempre complicado Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo."O Belenenses está a fazer um grande campeonato. Até à última jornada estava nos primeiros lugares, mas teve um jogo complicado com o Benfica e perdeu. Para termos uma boa vitória em Belém vamos ter de assumir um compromisso ainda mais forte e ter uma grande atitude, pois é um jogo muito difícil", considerou Manuel Gaspar, guarda-redes dos leões, que poderá ver a sua equipa agarrar o Benfica no topo da classificação em caso de triunfo.João Florêncio, treinador do Belenenses (5º classificado), está desejoso de regressar às vitórias: "Estamos ansiosos para retificar a imagem que deixámos frente ao Benfica. Temos consciência do valor do Sporting e do seu plantel, mas queremos mostrar a nossa qualidade para dificultar e pôr em causa o favoritismo leonino. A participação do Sporting na Liga dos Campeões traz desgaste, mas também dá um ritmo competitivo muito elevado", considerou o técnico, que vai encontrar um conjunto bastante desfalcado e fustigado com muitas lesões.