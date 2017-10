Tal como a equipa principal, os sub-19 do Sporting têm a Juventus na mira. Apesar do arranque em falso na fase de grupos - empate com o Olympiacos (2-2) e derrota com o Barça (0-1) -, a folgada vitória em Turim, por 4-1, deu novo alento aos comandados de Tiago Fernandes.

Assim, os leões (privados de Jovane, suspenso) podem hoje colocar-se em posição privilegiada, caso consigam repetir o êxito da última jornada. Recorde-se que só os líderes de cada grupo têm entrada direta nos ‘oitavos’. Os segundos classificados jogam um playoff com as equipas vencedoras do Caminho dos Campeões Nacionais.