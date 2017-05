Apesar de o demissionário Vicente Moura ter descartado a possibilidade de o Sporting se treinar no Norte do país, o nosso jornal sabe que esta hipótese continua em cima da mesa. Há diversos locais em equação, entre eles Fiães, no concelho de Santa Maria da Feira.Esta situação prende-se com o facto de a grande maioria dos jogadores que vão constituir o plantel dos leões ter outros compromissos no Norte, como é o caso de Hugo Ribeiro, professor, e Miguel Maia, diretor do Porto Vólei.