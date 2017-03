Madeira Rodrigues acusou a Sporting TV de falta de isenção, no acompanhamento das duas campanhas e na forma como diz ter sido condicionado no debate com Bruno de Carvalho, transmitido no canal."Fiz tantas ou mais ações de campanha que o meu adversário nas eleições. A Sporting TV foi a muito poucas. Eu sei que a desculpa é que ele é presidente e eu não sou. Daqui a 4 anos vou querer total isenção, total equilíbrio no debate. Eu fui-me apercebendo da forma como fui tratado, com 18 interrupções do meu lado e zero do outro lado. Não é forma de trabalhar. A Sporting TV tem de ser isenta. Connosco não brincam!", disse Madeira Rodrigues, que ontem não compareceu na estação do clube, para uma entrevista.Rui Miguel Mendonça, diretor do canal, reagiu às declarações do candidato, explicando que a Sporting TV acompanhou a campanha de Madeira Rodrigues em função da "relevância" da ocasião.