Os leões revelam ainda já ter dado instruções para agir judicialmente contra António Pragal Colaço, acusando também a BTV incitar o "ódio e a violência com recursos sistemáticos à mentira, à calúnia e à difamação".

O Sporting emitiu um comunicado este domingo acusando António Pragal Colaço, advogado e comentador da BTV, de lançar suspeitas caluniosas que põem em causa o bom nome e a reputação da instituição. No seu site oficial, os leões negam que Pragal Colaço tenha sido agredido por qualquer administrador da Sporting SAD, conforme relatou, muito menos "pelo facto de ser do Benfica"."O que aconteceu, e é a verdade dos factos, foi que este senhor ameaçou, agrediu e chantageou dois familiares diretos do Dr. Nuno Correia da Silva, administrador não executivo da Sporting SAD em representação da Holdimo, incluindo uma criança de oito anos – e sem que este administrador estivesse presente –, por razões de natureza estritamente pessoais, havendo inclusive uma queixa apresentada na PSP relativa a estes factos", elucida o comunicado do Sporting.

Autor: Alexandre Moita