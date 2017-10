Continuar a ler

"Estaremos presentes na Câmara Municipal de Oleiros para um ato simbólico aos bombeiros e para depois jogar a partida, num dia que ficará na memória", referiu Jaime Marta Soares.



Além desta homenagem, o dirigente leonino reiterou a intenção dos verdes e brancos em doar as receitas do jogo aos bombeiros locais, que também levarão até Oleiros duas camisolas autografadas pelo plantel que serão leiloadas.



"O Sporting encara este jogo como um acontecimento que vai muito para além do objetivo da conquista da Taça de Portugal. É o reconhecimento da gente de Oleiros e também uma homenagem às vítimas dos fogos e a coragem dos bombeiros, que diariamente e sem descanso lutam contra as chamas desvastadoras", frisou.



Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting e presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, anunciou em conferência de imprensa que a comitiva dos leões estará presente esta quinta-feira na Câmara Municipal de Oleiros para uma homenagem aos Bombeiros Voluntários do concelho.A cerimónia, marcada para as 17 horas, antecede o encontro entre Sporting e Oleiros, agendado para as 20H15, a contar para 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Autor: Ricardo Granada