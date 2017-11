Continuar a ler

Ainda antes do intervalo, aos 18’, assistiu-se a um raro gesto de fairplay. A bola saiu do terreno e o árbitro disse que era lançamento para o Burinhosa. Gustavo Martins foi explicar ao árbitro que a decisão não era correta, este concordou e ojogador do Burinhosa entregou a bola ao capitão do Sporitng, João Matos.



No regresso do intervalo o Sporting concretizou a reviravolta, novamente por Fortino, que foi o escolhido para marcar um penálti (25'). Cavinato aumentou a vantagem aos 31' e Gonçalo Portugal fechou a contagem no minuto 40, com um pontapé de baliza a baliza, aproveitando o momento em que o visitante jogava com guarda-redes avançado.

O Sporting venceu o Burinhosa por 4-1, no jogo que encerrou a 9ª jornada da Liga, com o apoio de 2508 adeptos no Pavilhão João RochaA primeira parte ficou marcada por um Sporting muito perdulário, falhando duas oportunidades flagrantes de golo nos dois primeiros minutos, por Pedro Cary e Diogo. Apesar de muito pressionante, o leão não conseguia acertar na baliza e quase sofreu num contra-ataque veloz do Burinhosa, que terminou co Nino a rematar para as mãos de Gonçalo Portugal.A formação de Alcobaça acabou por inaugurar o marcador aos 9 minutos, com Marquinhos a marcar o penálti que castigou uma falta de Anilton. A igualdade chegou aos 14’, com um grande golo de Fortino.

Autor: Cláudia Marques