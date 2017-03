Continuar a ler

O golo inaugural não tardaria, num excelente pontapé de Francisco Conceição, na cobrança de um livre direto de ângulo muito apertado, e até ao intervalo o Sporting gizou vários outros lances que poderiam ter redundado em golo, aproveitando uma dessas ocasiões, pelo oportuno Leandro Gonçalves.



No reatamento o Portimonense surgiu com uma atitude mais ofensiva, equilbrando amiúde as operações, embora fosse visível a maior qualidade técnica da turma sportinguista.



A equipa de iniciados do Sporting triunfou sem dificuldades em Portimão, num jogo em que os algarvios ofereceram boa réplica, sobretudo após o descanso, mas sem apresentar argumentos para contrariar a clara superioridade dos leões.Logo nos momentos iniciais ficou evidente a tendência do jogo, com o guarda-redes João Felix a efetuar defesa vistosa, a remate de Leandro Gonçalves, para pouco depois Rodrigo Costa acertar num poste, na sequência de uma jogada de envolvimento do Sporting.

Autor: Armando Alves