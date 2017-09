Continuar a ler

O Sporting partiu para o intervalo em vantagem, pela margem mínima, mas voltou para a segunda parte disposto a dilatar a vantagem no marcador e dois minutos depois do início do segundo tempo, aos 37', Miguel Ladeiro, o outro defesa-central, ampliou a vantagem para 2-0, no seguimento de um livre lateral cruzado por Lucas Dias.



Os iniciados do Sporting ocupam provisioramente o 1.º lugar com 13 pontos, mais um que o Benfica, sendo que os encarnados ainda vão disputar este domingo o jogo com o CIF.

O Sporting recebeu e venceu o Estoril, em jogo a contar para a 5.ª jornada do Campeonato Nacional de Iniciados, referente à série E, no campo Aurélio Pereira, em Alcochete.A equipa leonina colocou-se em vantagem à passagem do minuto 21', quando o defesa-central João Carvalho, após um canto do lado direito batido por Joelson Fernandes, inaugurou o marcador com um cabeçeamento, no qual o guarda-redes do Estoril ficou mal na fotografia.