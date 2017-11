O Sporting não vacilou na deslocação ao reduto do Maia ISMAI e venceu por 39-29 o jogo em atraso que encerrou a 9.ª jornada da fase regular do campeonato. Os leões ultrapassaram o Benfica no topo da classificação, mas à condição, pois têm um jogo a mais.

Numa partida de sentido único, o campeão construiu um parcial de 22-10 até ao intervalo, sendo muito forte a defender e a denotar eficácia no ataque, alguns deles com nota artística, com Francisco Tavares (4 golos) em destaque, à semelhança do brasileiro Felipe Borges (9) e do espanhol Carlos Ruesga (6).