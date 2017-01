O Sporting venceu este domingo na sempre difícil deslocação a Leiria, por 2-0, com um golo a abrir e outro a fechar a partida.Perante um adversário abnegado, os leões abriram o ativo logo aos 5', por João Goulart a desviar na pequena área após canto na esquerda.Na etapa final, os leirienses continuaram a defender bem e a espreitar o contragolpe e os visitantes só sentenciaram o jogo aos 77', com Paulo Rodrigues a aproveitar uma defesa incompleta do guardião da casa.

Autor: Joaquim Paulo