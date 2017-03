O Sporting alcançou este domingo a terceira vitória consecutiva no campeonato nacional de hóquei em patins, batendo em casa o Riba d'Ave por 11-3, em partida referente à 17.ª jornada da prova. Um triunfo importante para os leões, que desta forma se mantêm confortáveis no quarto posto, agora com 38 pontos, menos 5 do que o FC Porto, que ocupa o lugar mais baixo do pódio.Pedro Gil, Caio, Ferran Font, André Centeno (2 golos), Esteban Ábalos, Poka e João Pinto (1) foram os marcadores dos leões nesta partida, que contou ainda com os golos de Hugo Azevedo, Vítor Hugo Moreira e Tiago Pimenta, neste caso do lado do Riba d'Ave.Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: Fábio Lima