E porque nem só de recordações menos felizes se têm de fazer estas linhas... "Também me lembro do seu grande sorriso, do grande companheiro que sempre foi e da importância que teve para a seleção da Bulgária. O Ivaylo era o mais jovem, mas entrou muito bem. Tenho-lhe muito carinho."



A história de Iordanov tem ainda mais dois episódios infelizes, mas também de superação. Em 1995, envolve-se num grave acidente de viação que lhe fratura duas vértebras, obrigando a uma longa recuperação sob ‘custódia’ do departamento clínico do Sporting. Já no novo século, foi-lhe retirado um tumor nos intestinos, barreira também ultrapassada.



Hoje, e após a tormenta, é "feliz" – conta –, pois continua a ligado ao futebol, liderando uma escola na Bulgária que tem ligação direta ao clube do coração, o Sporting. "Temos de continuar a trabalhar!", garante.

Hristo Stoichkov. Diz-lhe alguma coisa? Hoje com 51 anos, o antigo avançado brilhou ao serviço do Barcelona na década de 1990 e foi um dos pilares da seleção da Bulgária que no Mundial dos Estados Unidos da América, disputado em 1994, chegou até às meias-finais – onde caiu apenas aos pés da Itália, de Baggio e companhia. Numa mensagem exclusiva a, recordou essa ‘dream tem’ que brilhou em solo norte-americano e na qual partilhava o mesmo onze que o "amigo Ivaylo"."O Ivaylo é um grande amigo! Criámos uma grande relação nos anos 1990 e que dura até hoje. Antes de lhe ter sido detetada esclerose múltipla, lembro-me que teve um problema físico [lesão num músculo adutor] que quase o colocou de fora do Mundial’1994. Mas recuperou e ajudou a formar uma ‘dream team’ que fez uma prova espetacular", explicou o antigo futebolista, concretizando: "Mais tarde, em 1997, soubemos do problema. Ficámos, enquanto seleção e como amigos, muito preocupados. Lembro-me que cheguei a encontrar-me com ele em Lisboa, onde tive a oportunidade de lhe dizer que tinha de ter muita força: graças a Deus é uma pessoa muito forte, um miúdo que teve ume enorme coragem e é também por isso que hoje em dia vive uma vida normal."