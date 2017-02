Subtil de Sousa, antigo vice-presidente do Sporting, considera que Bruno de Carvalho saiu vencedor do debate com Pedro Madeira Rodrigues na Sporting TV."Para mim, nem sequer era necessário que este debate tivesse existido, porque a minha opinião iria sempre manter-se. Pedro Madeira Rodrigues não apresentou nenhuma proposta concreta e fala de Bölöni para coordenar o futebol jovem. Seria lindo um estrangeiro a fazer esse trabalho!... Não me disse nada e do Oriente virá de camelo com certeza, porque os petrodólares não se veem. Bruno de Carvalho ganhou claramente, porque foi sempre mais concreto", disse a