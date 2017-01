Subtil de Sousa

Continuar a ler

"Esta candidatura deve ser uma jogada de mestre do candidato Bruno de Carvalho... inventou esta candidatura para não ir sozinho. Volto a afirmar que não creio que Madeira Rodrigues tenha mais de 1% dos votos", atirou Subtil de Sousa, ex-dirigente dos leões, que considera que o atual presidente "tem feito um trabalho extraordinário" e que continuará por mais uns anos à frente dos destinos dos leões. "Diziam que ia aparecer um candidato fortíssimo e não apareceu. Agora falam de um super candidato... mas nada."





"Esta candidatura deve ser uma jogada de mestre do candidato Bruno de Carvalho... inventou esta candidatura para não ir sozinho. Volto a afirmar que não creio que Madeira Rodrigues tenha mais de 1% dos votos", atirou Subtil de Sousa, ex-dirigente dos leões, que considera que o atual presidente "tem feito um trabalho extraordinário" e que continuará por mais uns anos à frente dos destinos dos leões. "Diziam que ia aparecer um candidato fortíssimo e não apareceu. Agora falam de um super candidato... mas nada."

Subtil de Sousa

'Traição' de Jesus leva Madeira Rodrigues a 'dispensá-lo'

Autor: Marta Correia Azevedo

O candidato às eleições do Sporting Pedro Madeira Rodrigues não gostou de ver Jorge Jesus na Comissão de Honra de Bruno de Carvalho e na sexta-feira afirmou que exige a demissão do técnico , caso seja eleito o novo presidente dos leões. Uma decisão que Subtil de Sousa, ex-dirigente e também ele membro da Comissão de Honra de BdC, considera ser uma 'revanche'."Jorge Jesus é sócio do Sporting e tem todo o direito de fazer parte de uma comissão de honra e de votar. É público que Jorge Jesus está neste projeto há muito tempo. Esta atitude do candidato Madeira Rodrigues é uma 'revanche'. Não tem pés nem cabeça. Primeiro dizia que Jorge Jesus era o melhor treinador, que se ganhasse as eleições o técnico continuava e agora é isto", afirmou o ex-dirigente a