Tal como em tantos outros dossiês, o Sporting tenta sempre jogar em antecipação no que ao mercado de transferências diz respeito e, nesse sentido, o perfil do potencial sucessor de Alan Ruiz no plantel às ordens de Jorge Jesus já está devidamente identificado, tanto pelo departamento de scouting, como também por Jorge Jesus e companhia: um jogador jovem, com larga margem de progressão e que possa afirmar-se a médio prazo como um complemente de qualidade a Bas Dost ou Doumbia.O mercado sul-americano é visto como preferencial, mas há vários jogadores na Europa ‘bem’ identificados. A questão qualidade/preço fará, sempre, toda a diferença na escolha final.