Se Bas Dost tem estado em evidência na Liga dos Campeões pelo ‘apetite’ pela baliza, Gelson tem sido outro dos destaques dos leões, desta feita no capítulo das assistências. De acordo com dados disponibilizados pela UEFA, o extremo do Sporting é o segundo jogador com mais passes para golo – três – na presente edição da liga milionária, integrando-se num lote que conta ainda com Alberto Moreno (Liverpool), Sabitzer (Leipzig), Mbappé (PSG), Mertens (Nápoles), Martial (Man. United), De Bruyne (Man. City) e o português Quaresma (Besiktas). Com efeito, melhor do que Gelson só mesmo Neymar, astro do PSG que já contabiliza quatro assistências.

Duelo particular

Continuar a ler