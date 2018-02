Pedro Marques, vocalista dos Supporting, banda de apoio aos leões, revelou ontem que os CD’s do grupo que estavam à venda na Loja Verde foram retirados do espaço. Alegadamente, a decisão surge na sequência de uma publicação do vocalista num grupo privado do Facebook, onde terá comentado as propostas para alteração de estatutos, hoje a votos na Assembleia Geral, e que terá chegado ao conhecimento de Bruno de Carvalho.Na referida rede social, Pedro Marques diz ainda ter recebido "zero telefonemas da direção" quando ao sucedido. "Efetivamente o presidente do Sporting mandou retirar os 2 álbuns dos Supporting de circulação na Loja Verde e Loja Verde Online. Se forem à loja e perguntarem pelos CD, vão dizer que estão esgotados", escreveu. Contactado por, o Sporting preferiu não tecer qualquer tipo de comentário sobre este assunto.