Para o jogo em Oleiros, Jorge Jesus confirmou a chamada do central turco Demiral, mas o nosso jornal sabe que o técnico do Sporting convocou outros elementos da equipa B. Stojkovic, Kiki, Rafael Leão, Ary Papel e Jovane Cabral. O primeiro é guarda-redes e titular na equipa de Luís Martins, enquanto Kiki atua a defesa-central.Rafael Leão joga a extremo, mas também pode atuar como avançado, e esta época tem andado entre a equipa B e a formação de juniores. Ary Papel e Jovane Cabral também são extremos; o primeiro chegou ao Sporting com Gelson Dala e ainda procura uma oportunidade na equipa A; o segundo é cabo-verdiano e já esteve no estágio da Suíça.