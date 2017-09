Ao contrário de outros anos, em que foi algo desvalorizada, a Taça CTT é para levar a sério. O Sporting entra na competição já amanhã, frente ao Marítimo, com a clara intenção de conquistar o troféu. Os leões querem juntar esta taça ao seu historial, a única prova nacional que ainda não consta do seu palmarés.

Apesar de ainda não ter vencido nenhuma Taça da Liga, os leões já atingiram a final em duas ocasiões. A primeira logo no arranque da competição, em 2007/08. Nesse jogo, os leões perderam com o V. Setúbal nos penáltis (3-2). No ano seguinte a mesma história, mas com contornos polémicos. O Sporting perdeu nos penáltis com o Benfica, também por 3-2, após um empate no tempo útil. Bruno Pereirinha, recorde-se, adiantou os leões e Reyes restabeleceu o empate num penálti bastante contestado. Pedro Silva, lateral brasileiro do Sporting, nem quis a medalha no final...

Autor: Alexandre Moita