Paulo Freitas, novo treinador do Sporting, tem um teste de fogo logo no seu primeiro encontro ao serviço dos leões: uma deslocação ao Dragão Caixa, a contar para os dezasseis avos-de-final da Taça de Portugal, que os azuis e brancos venceram em 2015/2016.A dificuldade do teste não retira, no entanto, ambição ao ex-treinador do OC Barcelos. "Jogo grande, clássico do desporto nacional, em que encaramos como temos de encarar, com a perspectiva de ganhar. É para isso que vamos trabalhar e não nos vamos agarrar ao facto de eu ter chegado há pouco tempo. É uma equipa com qualidade e queremos ir ao Dragão discutir o resultado e passar a eliminatória."O novo treinador espera implementar algumas das suas ideias na equipa, mas não acredita que vá surpreender Guillem Cabestany, já que o técnico do FC Porto o conhece de outras ocasiões. "O mundo do hóquei é pequeno e as ideias de jogo de cada treinador vão sendo assimiladas pelos outros treinadores e jogadores. É evidente que há um conhecimento mútuo e é natural que ele pense que eu ter implementado algumas das minhas ideias nesta equipa. No sábado vamos ver. Quando abrirmos o jogo vamos perceber."

Autor: José Morgado