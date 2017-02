Pedro Madeira Rodrigues está a negociar com um treinador de nacionalidade britânica, esperando apresentar a sua solução para a equipa de futebol na semana anterior ao ato eleitoral, marcado para o dia 4 de março.Ao que Record conseguiu apurar junto de fonte próxima da candidatura, a escolha recaiu sobre um técnico experiente e virado para a formação, que ultrapassou as restantes duas alternativas: o tal treinador argentino noticiado pelo nosso jornal é Marcelo Bielsa, que nesta altura está desempregado; outra, o técnico português, cujo nome ainda não foi revelado.A apresentação do treinador na semana anterior ao sufrágio é, sabe Record, a forma que o empresário, de 45 anos, encontrou para convencer os indecisos em fazer recair em si as suas intenções de voto. Pedro Madeira Rodrigues não estará hoje no Sporting-Rio Ave: na agenda, constam visitas aos Emirados Árabes Unidos, ao Dubai e ao Kuwait, em busca de "novos investidores", refere a candidatura do antigo gestor.