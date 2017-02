Continuar a ler

A polémica gravação de uma conversa entre o banqueiro José Maria Ricciardi e o presidente da KPMG (antiga auditora do Sporting), Sikander Sattar, a abordar a situação financeira do clube de Alvalade, também mereceu um comentário do advogado: "Se foram feitas agora dizem respeito a planos para aquilo que é o futuro do Sporting a curto/médio prazo; se foram feitas em 2013 fazem referência às eleições que na altura ocorreram. A questão subjacente às gravações, ou seja, o pensamento de Ricciardi referente àquilo que é o Sporting, é uma matéria complexa. (...) O Sporting não deve, por princípio, perder a maioria do capital da SAD e se isso acontecer deve ocorrer um debate entre sócios do Sporting."Por fim, Farinha Alves lamentou ainda a "polarização" do debate no Sporting.