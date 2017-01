A confusão no Sporting-Oliveirense

O Sporting foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal com o pagamento de uma multa de 159 euros na sequência dosdo jogo entre o Sporting e Oliveirense, realizado no Pavilhão do Alverca no último domingo e referente à 11.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão.Após final da primeira parte, um grupo de adeptos do clube leonino tentou invadir a área técnica das equipas para pedir explicações a um jogador da Oliveirense, Ricardo Barreiros, depois um lance com o capitão do Sporting João Pinto, tendo sido necessária a intervenção dos jogadores e do próprio presidente do clube, Bruno de Carvalho, para acalmar os ânimos.Entretanto, o treinador da Oliveirense, Tó Neves, expulso no final da mesma partida pela dupla de arbitragem constituída por Paulo Ranha e José Pinto, por palavras dirigidas aos juízes, foi castigado pelo Conselho de Disciplina da FPP com uma suspensão de cinco dias e multa de 53 euros. O técnico da Oliveirense estará assim no banco no jogo com o Benfica, referente à 12.ª jornada do Nacional e agendado para o dia 21 de janeiro.

Autor: Vítor Ventura