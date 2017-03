Teo Gutiérrez não continuará a vestir as cores do Rosario Central na próxima época, apesar de o emblema argentino ter opção de compra sobre o avançado no final do acordo de cedência com o Sporting. A revelação chegou do próprio colombiano, após as duras críticas que lançou ao treinador Paolo Montero por o ter deixado no banco de suplentes na vitória (1-0) sobre o Quilmes – viria a entrar aos 74’."Se a decisão de me tirar a titularidade foi futebolística, não partilho da opinião do treinador", vincou à imprensa local, concretizando: "Quando estou no banco, apoio, mas não me acostumo. Entrego-me nos treinos e estou a jogar bem; quando trabalho não peço explicações, sou um profissional. Agora resta-me desfrutar, porque em maio vou embora."Depois de passar uma época em Alvalade, na qual apontou 15 golos em 32 jogos, Teo rumou à Argentina por vontade pessoal. Tem contrato com o Sporting até junho de 2018.