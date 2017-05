Teo Gutiérrez continua com futuro por definir, mas o Sporting já fez saber que não está na disposição de permitir novo empréstimo. O internacional colombiano vai entrar no último ano de contrato com os leões, o que leva a administração do clube a ponderar uma transferência a título definitivo, na tentativa de evitar que o jogador saia a custo zero no final da próxima época.

O Rosario Central, clube ao qual Teo está cedido, tem vindo a reforçar a vontade de continuar a contar com o jogador. "É um craque. Queremos que fique no plantel e vamos tentar perceber em que condições poderá ser possível. Não será fácil, mas não é impossível...", vaticinou Ricardo Cardona, vice-presidente do clube. Recentemente, Teo Gutiérrez assumiu publicamente a vontade de sair do Rosario, dias antes de... dar o dito por não dito e admitir ficar.

Autor: Alejandro Panfil. Buenos Aires. Argentina