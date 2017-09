Continuar a ler

De resto, dos 30 mil lugares anuais disponíveis, o Sporting já vendeu 29 mil . Não seria preciso, aliás, muito mais para que os leões conseguissem hoje a sua melhor assistência na Taça CTT: 30.081 espectadores, número obtido a 9 de fevereiro de 2010, num dérbi com o Benfica, das meias-finais.



Números



13.967 mil espectadores, em média, presenciaram ao vivo os 19 jogos da Taça CTT realizados em Alvalade desde a primeira edição. Cinco das dez piores assistências do novo Alvalade foram nesta prova



"Temos de chegar à fasquia dos 50 mil adeptos", desafiou Jorge Jesus, após a vitória sobre o Tondela. O histórico da Taça CTT (em Alvalade e não só) impede o técnico de pedir algo semelhante hoje frente ao Marítimo, mas constitui um teste à militância da nação leonina e respetivo entusiasmo, numa altura em que a equipa soma oito vitórias (e um empate) em nove jogos e inicia um ciclo de três partidas no seu reduto, com a visita a Moreira de Cónegos de permeio: a desta noite, que dificilmente deixará de ser a pior assistência da temporada até ao momento, seguida por duas... enchentes também quase certas, contra o Barcelona, a 27, e o FC Porto, a 1 de outubro, dia de eleições autárquicas.Se estes dois encontros são candidatos a atingir a fasquia desejada por Jesus, que corresponde à melhor moldura de sempre em Alvalade (50.046 espectadores, Real Madrid), a receção ao Marítimo ameaça manter a regra de edições anteriores da Taça CTT, a menos que o apelo do técnico tenha um efeito... surpreendente. Basta referir que a média caseira destes jogos não chega sequer às 14 mil pessoas (13.967). Uma realidade em contraste absoluto por exemplo com os primeiros quatro jogos oficiais da época: 44.215 espectadores nas bancadas, em média, e dois registos acima dos 45 mil, o mais alto (46.678) com o Steaua Bucareste.

Autores: Bruno Fernandes e Vítor Almeida Gonçalves