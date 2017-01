Continuar a ler

"Frente ao Benfica, percebemos que era muito importante ganhar. Já tínhamos o primeiro lugar assegurado na altura e podíamos desleixar-nos um pouco mas não o fizemos", explicou.



O campeão europeu sub-17 em 2016 preferiu não destacar o campeão em título FC Porto como principal alvo a abater até porque, na fase seguinte, todas as equipas principiam a prova com o mesmo número de pontos. "Todas as equipas que passaram à segunda fase têm a sua qualidade, tanto do norte como do sul. Vamos trabalhar para ganhar todos os jogos na segunda fase", disse.

Thierry Correia viu a chegada do recorde de desempenho na primeira fase do campeonato nacional de juniores - 21 vitórias e um empate em 22 jogos - acontecer com naturalidade. "Trabalho o dia a dia desde julho. No início não pensámos muito nisso, mas com as vitórias que íamos tendo ficámos com este objetivo na cabeça", começou por reiterar aO defesa, de 17 anos, com contrato profissional assinado desde junho com o Sporting, assumiu que foi na penúltima jornada que o grupo passou a lutar por este objetivo secundário e inédito, visto que o principal, a qualificação para o Apuramento de Campeão, já havia sido alcançado com alguma antecipação.

