Jorge Jesus preferiu jogar pelo seguro e deixou de fora praticamente todos os seus habituais titulares, não só para dar oportunidade a jogadores menos utilizados como também face ao perigo de lesões inerente a um relvado sintético como o do jogo de ontem, algo ‘proibido’ antes do importante duelo com a Juventus para a Liga dos Campeões.Apesar do ‘descanso’ conferido pelo técnico, Coates, William, Bruno Fernandes e Acuña foram alguns dos craques verdes e brancos, regressados dos compromissos pelas respetivas seleções, que se mostraram bem atentos ao que os miúdos faziam diante do Oleiros. Apesar da distância, deixaram mensagens de apoio através das suas redes sociais, numa prova da união do universo leonino.