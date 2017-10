As dores de cabeça de Jorge Jesus não se limitam ao sector atacante, onde está privado de Doumbia e Alan Ruiz (e teve Bas Dost em risco). Tobias Figueiredo lesionou-se ontem num treino de conjunto com a equipa B e, segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, não deverá ser opção para o jogo com o Oleiros. Um contratempo para o técnico do Sporting, uma vez que em condições normais o defesa-central deveria surgir na equipa titular, na partida da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, tendo em conta a necessidade de Jesus em gerir o plantel, a pensar já no duelo com a Juventus, em Turim, para a Liga dos Campeões. Tobias Figueiredo participou apenas num encontro até este momento da época, com o Marítimo, na Taça CTT (no qual foi capitão). Com esta baixa, Jesus poderá ter de recorrer a Mathieu ou Coates (na seleção do Uruguai) para fazer dupla com André Pinto.