Em equipa que perde... não se mexe. Jorge Jesus vai repetir o onze de Turim contra o Chaves, salvo imprevistos clínicos de última hora. O treinador dos leões ficou satisfeito com o que a equipa produziu em plena casa da Juventus, pelo que não vai proceder a alterações no próximo jogo.

Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, William, Battaglia, Gelson, Acuña, Bruno Fernandes e Bas Dost, configuram, de facto, o ‘onze ideal’ para Jorge Jesus, razão pela qual não será alterado no próximo confronto. Com dois pontos de atraso em relação ao líder FC Porto e apenas três de avanço para o Benfica, o Sporting está sob pressão, não podendo dar-se ao luxo de facilitar contra Chaves e Rio Ave, os dois próximos adversários antes do reencontro com a Juventus.

