Na 7.ª jornada do campeonato, o Sporting deslocou-se a Guimarães e empatou (3-3), depois de ter estado em vantagem por três golos de diferença. Um deslize que precipitou uma época com resultados abaixo da fasquia colocada pelos responsáveis da equipa, mas que amanhã pode ser ‘vingado’, em plena Estádio José Alvalade. Rio Ave, P. Ferreira ou Feirense. Nenhuma destas três equipas, adversárias em jogos em casa desde o início de 2017, conseguiu provocar uma surpresa no reduto do leão. Com efeito, e apesar do 3.º lugar, o Sporting tem, a pouco e pouco, transformado o seu estádio numa espécie de fortaleza. Agora, com os conquistadores a baterem à porta, importa também vingar o trauma da 1.ª volta.