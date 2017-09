Continuar a ler

O sorteio da terceira ronda da Taça de Portugal destinou a visita do Sporting ao campo do Oleiros, equipa do distrito de Castelo Branco, da Série C do Campeonato de Portugal, em que ocupa o 12.º lugar da tabela classificativa.Natan Costa sublinhou que não sabe se o jogo poderá ser realizado na vila de Oleiros, cujo campo tem piso sintético: "Penso que é possível aumentar a lotação do estádio. Espero que haja sensibilidade em relação à região e por tudo aquilo que aconteceu este verão ao nível dos fogos florestais."O treinador da ARCO disse que o objetivo do seu clube para esta época passa pela manutenção no Campeonato de Portugal. "Descem seis equipas, é muito cruel. A nossa realidade financeira não é fácil", sublinhou.A ARCO acaba de fazer história, visto que nunca tinha passado da primeira ronda da Taça de Portugal, sendo que este ano já passou duas eliminatórias.