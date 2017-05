Divergências entre técnico e presidente à parte, o dia a dia na Academia permanece inalterado. Na ‘caixa-forte’ do leão, o plantel cumpriu novo treino, tendo em vista a receção de domingo ao Chaves, com a particularidade da presença de Bruno de Carvalho na sessão orientada por Jorge Jesus. Uma atitude que, de resto, não é estranha ao presidente, que por norma faz questão de estar lado a lado com a equipa principal.Ontem, Bruno de Carvalho aguardou pela chegada dos jogadores e equipa técnica e foi o primeiro a dar entrada na Academia, já depois de saudar os presentes. Entre os quais, destaque para nova chamada dos ‘B’, Gelson Dala e Leonardo Ruiz, elementos da equipa secundária que nestas últimas semanas de trabalho têm recebido oportunidades para trabalharem às ordens de Jesus.